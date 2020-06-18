DHKP-C'nin 'para kasası' CHP İl Başkan Yardımcısı çıkmıştı! İşte yeni detaylar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/dhkp-cnin-para-kasasi-chp-il-baskan-yardimcisi-cikmisti-iste-yeni-detaylar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de sabah saatlerinde yapılan operasyonla, DHKP-C'nin 'para kasası' olduğu belirlenen Mehmet S. Doğru yakalanmıştı. 1 aydır izlenen Doğru, yakalanarak sorguya alınmıştı. Ancak gün içinde Doğru'nun CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda elde edilen yeni bilgilere göre, sorgusu devam eden S. Doğru'nun parti içerisinde birçok görevi olduğu ve eşinin de ilçe başkanı olduğu belirlendi. 2011 yılında yine terör suçundan yakalandığı ancak 8 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye olarak yurt dışına çıktığı belirtildi. Doğru, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilecek.