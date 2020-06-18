  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam DHKP-C'nin 'para kasası' CHP İl Başkan Yardımcısı çıkmıştı! İşte yeni detaylar...

    DHKP-C'nin 'para kasası' CHP İl Başkan Yardımcısı çıkmıştı! İşte yeni detaylar...

    Giriş Tarihi: 18.06.2020, 17:30

    İzmir'de sabah saatlerinde yapılan operasyonla, DHKP-C'nin 'para kasası' olduğu belirlenen Mehmet S. Doğru yakalanmıştı. 1 aydır izlenen Doğru, yakalanarak sorguya alınmıştı. Ancak gün içinde Doğru'nun CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda elde edilen yeni bilgilere göre, sorgusu devam eden S. Doğru'nun parti içerisinde birçok görevi olduğu ve eşinin de ilçe başkanı olduğu belirlendi. 2011 yılında yine terör suçundan yakalandığı ancak 8 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye olarak yurt dışına çıktığı belirtildi. Doğru, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilecek.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    DHKP-C'nin 'para kasası' CHP İl Başkan Yardımcısı çıkmıştı! İşte yeni detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Temassız Ödeme Kullananlar Dikkat! Hesabınız Boşaltılmış Olabilir!
    Temassız Ödeme Kullananlar Dikkat! Hesabınız Boşaltılmış Olabilir!
    Denizli'de deprem konutları hazır! 187 aile yerleşecek
    Denizli'de deprem konutları hazır! 187 aile yerleşecek
    Uzman isim açıkladı! Maske kullanımı neden azaldı?
    Uzman isim açıkladı! Maske kullanımı neden azaldı?
    Sahte zeytinyağına dikkat! Nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağı nasıl olmalı?
    Sahte zeytinyağına dikkat! Nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağı nasıl olmalı?
    Çanakkale'de İyi Parti-CHP gerginliği
    Çanakkale'de İyi Parti-CHP gerginliği
    LGS ve YKS gününde kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi!
    LGS ve YKS gününde kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi!
    Denizli'de deprem konutları hazır! 187 aile yerleşecek
    Denizli'de deprem konutları hazır! 187 aile yerleşecek
    Uzman isim açıkladı! Maske kullanımı neden azaldı?
    Uzman isim açıkladı! Maske kullanımı neden azaldı?
    Sahte zeytinyağına dikkat! Nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağı nasıl olmalı?
    Sahte zeytinyağına dikkat! Nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağı nasıl olmalı?
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
    Kuruluş Osman sezon finali fragmanı izle
    Kuruluş Osman'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman sezon finali fragmanı izle
    Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
    Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti