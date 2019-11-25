Bir şehirler arası otobüsün sürücüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda, 100 km hızla seyrederken direksiyon başında WhatsApp durumlarına baktı, diğer eliyle de kahvesini içti. Bu anlar da bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Direksiyon başında video izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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