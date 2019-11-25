 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Direksiyon başında video izledi

Direksiyon başında video izledi

Giriş Tarihi: 25.11.2019, 17:22

Bir şehirler arası otobüsün sürücüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda, 100 km hızla seyrederken direksiyon başında WhatsApp durumlarına baktı, diğer eliyle de kahvesini içti. Bu anlar da bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Direksiyon başında video izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Katar'da
Başkan Erdoğan Katar'da
Bakan Albayrak paylaştı: #YARIMKALMA
Bakan Albayrak paylaştı: #YARIMKALMA
Bodrum'da fırtına kabusu
Bodrum'da fırtına kabusu
F-16'lar havalandı! S-400'ler ilk kez test edildi
F-16'lar havalandı! S-400'ler ilk kez test edildi
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Bodrum'da fırtına kabusu
Muğla Bodrum'da fırtına kabusu
Düğün konvoyundaki kamyonet bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Düğün konvoyundaki kamyonet bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu
İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın! İşte görüntüler...
İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın! İşte görüntüler...
Motosiklet sürücüsünün havada taklalar attığı anlar güvenlik kamerasında
Denizli'de motosiklet sürücüsünün havada taklalar attığı anlar güvenlik kamerasında
Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye genelinde hava durumu