Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği trafik kazasında refüje çarpan araç içerisindeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
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