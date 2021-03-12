Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/direksiyonda-kalp-krizi-geciren-surucu-ortaligi-savas-alanina-cevirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Geçirdiği krizin etkisi ile ayağını gaz pedalından çekemeyen sürücü, daha sonra kaldırım üzerindeki reklam panosuna, bir bisiklete, F.D yönetimindeki 64 SK 696 plakalı TIR'a ve son olarak da E.E yönetimindeki 09 E 980 plakalı kamyonete arkadan çarparak kamyonetin altında sıkıştı.