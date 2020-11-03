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    Yeniasır TV Yaşam Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

    Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

    Giriş Tarihi: 03.11.2020, 08:25

    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan arama çalışmalarında diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Taner ve Doğan'ın ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtildi.

    Merkez üssü Ege Denizi'nde, Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı ilçesi Manavkuyu'daki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan çalışmalarda bugün saat 07.00'de 2 kadının cansız bedenlerine ulaşıldı. Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kişilerin binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'a ait olduğu belirlendi.

    Diş hekimlerinin cenazeleri ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu.

    DHA

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