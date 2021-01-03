Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geçmişten Geleceğe Muhasebe" sohbetinde konuştu. Zorlukları ve güzellikleriyle bir yılın geride kaldığını ifade eden Başkan Erbaş, “Salgın, deprem, sel gibi olaylara hep beraber üzüldük ve bu olumsuzluklar karşısında milletçe kenetlenerek mücadele ettik. Ama bütün bu zorluklar ve olumsuzluklar içerisinde Rabbimizin izni ve inayetiyle, yaklaşık bir asırlık hasretin sonunda Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesi ve müminlerle buluşması vesilesiyle ülkemizdeki ve dünyadaki tüm Müslümanlarla beraber büyük bir heyecan ve sevinç yaşadık.” İfadelerini kullandı.