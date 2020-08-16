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    Yeniasır TV Yaşam Diyarbakır'daki sosyal deneyde çocuklardan duygulandıran davranış!

    Diyarbakır'daki sosyal deneyde çocuklardan duygulandıran davranış!

    Giriş Tarihi: 16.08.2020, 16:51

    Yaptıkları sosyal deneyler ile adlarından bahsettiren Mert Karataş ve Burak Tutal'ın Diyarbakır'da yaptığı sosyal deney izleyenleri duygulandırdı. Çocukların, 'Param yok, bana yemek alabilir misin?' sorusunun karşılığında verdiği yanıtlar onların ne kadar geniş yürekli olduklarını ortaya koydu. Deneyi yapan ikili, daha sonra yardım eden çocuklara tablet hediye etti. Çocukların tableti de mahcubiyetle almaları dikkatlerden kaçmadı.

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