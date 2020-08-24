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    Yeniasır TV Yaşam Diyarbakır'daki sosyal deneyle çok konuşulan çocuklar Müge Anlı'da!

    Diyarbakır'daki sosyal deneyle çok konuşulan çocuklar Müge Anlı'da!

    Giriş Tarihi: 24.08.2020, 13:13

    Diyarbakır’da çekilen sosyal deney ile gündeme gelen yaşları küçük ancak yüreği büyük çocuklar yardım severlikleriyle Türkiye'nin gönlünü fethetti. O güzel yürekli çocuklar bugün Müge Anlı canlı yayınına katıldı. İşte programda yaşananlar...

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