Diyarbakır’da çekilen sosyal deney ile gündeme gelen yaşları küçük ancak yüreği büyük çocuklar yardım severlikleriyle Türkiye'nin gönlünü fethetti. O güzel yürekli çocuklar bugün Müge Anlı canlı yayınına katıldı. İşte programda yaşananlar…
Diyarbakır'daki sosyal deneyle çok konuşulan çocuklar Müge Anlı'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.