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    Doğal yoğurt nasıl anlaşılır?

    Giriş Tarihi: 20.01.2021, 10:51

    Tam bir şifa deposu olan yoğurt mutfakların vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar yoğurtta yapılan hilelere karşı vatandaşları uyardı. Peki doğal yoğurt nasıl anlaşılır? Yoğurt alırken neye dikkat etmek gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. İşte yoğurttaki hileler ile ilgili merak edilenler....

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