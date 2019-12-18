Doğu'da kış, Muğla'da Aralık ayında deniz keyfi

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde anneanne ve torunu hem güzel havanın hem de denizin keyfini çıkardılar. Geçen hafta Marmaris’te gerçekleşen sağanak tan sonra hava tekrar 20 dereceye kadar çıktı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sahillere attı, bazıları balık tuttu bazıları da denize girdi. İşte görenleri şaşırtan o anlar...