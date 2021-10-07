GPS cihazıyla takip ettiği kızı doktor Gülnur Yılmaz’ın otomobiline çarpıp kaza yaptırdıktan sonra 20 kurşunla öldüren Mustafa Ali Yılmaz hakkında savcılık mütalaasını verdi. Canavarca hisle kızını öldürdüğü belirtilen Yılmaz'a, indirim hükümlerinin uygulanmayarak 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verilmesi istendi.
Doktor kızını öldüren babanın duruşması Burhaniye’de yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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