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    Yeniasır TV Yaşam Doktor kızını öldüren babanın duruşması Burhaniye’de yapıldı

    Doktor kızını öldüren babanın duruşması Burhaniye’de yapıldı

    Giriş Tarihi: 07.10.2021, 17:49

    GPS cihazıyla takip ettiği kızı doktor Gülnur Yılmaz’ın otomobiline çarpıp kaza yaptırdıktan sonra 20 kurşunla öldüren Mustafa Ali Yılmaz hakkında savcılık mütalaasını verdi. Canavarca hisle kızını öldürdüğü belirtilen Yılmaz'a, indirim hükümlerinin uygulanmayarak 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verilmesi istendi.

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