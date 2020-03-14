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    Doktor Mehmet Öz, ABD'ye Türk tipi el yıkamayı öğretti

    Giriş Tarihi: 14.03.2020, 19:40

    Tüm dünya koronavirüs nedeniyle korku içinde yaşarken dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'de yayınlanan 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programının konuğu oldu. Dr. Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı ve koronavirüse karşı temizliğin etkilerinde bahsetti.

    Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'de yayınlanan 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programının konuğu oldu. Dr. Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı.

    Pek çok insanın ellerini yanlış bir şekilde yıkadığına dikkat çeken Dr. Öz, "El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra Turkish Twist yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı tek tek ovun. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında avuçlarınızı ovun, 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun."

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