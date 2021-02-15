Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/domanicte-kar-lastiksiz-trafige-cikan-araclar-yolda-mahsur-kaldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kocayayla geçidinde kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkan tedbirsiz sürücüler yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı.Karayolları ekipleri, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.