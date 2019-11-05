 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Down sendromlu şampiyon yüzücünün hayali Başkan Erdoğan'ı görmek

Down sendromlu şampiyon yüzücünün hayali Başkan Erdoğan'ı görmek

Giriş Tarihi: 05.11.2019, 11:30

Antalya'da, 3 yılda 26 Türkiye şampiyonluğu kazanan down sendromlu milli yüzücü Alperen Menç, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen 'Trisome Games 2020'de altın madalya hedeflediğini söyledi. 18 yaşındaki milli sporcu, "Benim tek isteğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Down sendromlu şampiyon yüzücünün hayali Başkan Erdoğan'ı görmek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Türkiye Genelinde Hava Durumu!
Türkiye Genelinde Hava Durumu!
Turizm cenneti Muğla'yı sağanak yağmur vurdu! Sokaklar göle döndü, asfaltlar patladı... İşte o anlar...
Turizm cenneti Muğla'yı sağanak yağmur vurdu! Sokaklar göle döndü, asfaltlar patladı... İşte o anlar...
İzmir'de feci kaza anı kamerada!
İzmir'de feci kaza anı kamerada!
Başkan Erdoğan, ABD’ye gidecek mi?
Başkan Erdoğan, ABD’ye gidecek mi?
Türkiye dünyaya gücünü gösterdi!
Türkiye dünyaya gücünü gösterdi!
Falcao ne zaman dönüyor?
Falcao ne zaman dönüyor?
Türkiye Genelinde Hava Durumu!
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 5 Kasım Salı!
Turizm cenneti Muğla'yı sağanak yağmur vurdu! Sokaklar göle döndü, asfaltlar patladı... İşte o anlar...
Turizm cenneti Muğla'yı sağanak yağmur vurdu! Sokaklar göle döndü, asfaltlar patladı... İşte o anlar...
İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda kişi zehirlendi! Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’de durum ne?
İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda kişi zehirlendi! Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’de durum ne?
Muğla'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı
Muğla'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı
Annesiz kalan yavru köpekler korumaya alındı
Annesiz kalan yavru köpekler korumaya alındı