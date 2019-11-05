Antalya'da, 3 yılda 26 Türkiye şampiyonluğu kazanan down sendromlu milli yüzücü Alperen Menç, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen 'Trisome Games 2020'de altın madalya hedeflediğini söyledi. 18 yaşındaki milli sporcu, "Benim tek isteğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek" dedi.
Down sendromlu şampiyon yüzücünün hayali Başkan Erdoğan'ı görmek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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