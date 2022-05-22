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    Yeniasır TV Yaşam Düğün değil işkence! Damada yapmadıkları kalmadı

    Düğün değil işkence! Damada yapmadıkları kalmadı

    Giriş Tarihi: 22.05.2022, 17:24

    Manisa Gördes'te düğün öncesi damada yapmadıkları kalmadı. Acı biber yedirdiler, hortumla ıslattılar, iple araba çektirdiler. Damat Mehmet Arslantaş ise arkadaşlarına, "Yandım. Düğün zor iş" diyerek sitem etti.

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    Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde sağdıçlar düğün öncesi damada görülmemiş bir şaka hazırladı. İple araba çeken damat, daha sonra baklava, ardından da acı biber yedi. Bir de üstüne suyla ıslatılan damat Mehmet Arslantaş, "Yandım. Düğün zor iş" diyerek arkadaşlarına sitem etti.

    Kıran Mahallesi'nde Cansu-Mehmet Arslantaş çifti düğün için saatleri sayarken sağdıçlar tarafından damada çeşitli şakalar hazırlandı. Düğün öncesi iple araba çekmesi istenen damat Mehmet Arslantaş, ilk denemede başarılı olamayınca yine arkadaşlarından yardım alarak arabayı çekmeyi başardı.

    Bununla da kalmayan 'damat şakası' içi su dolu kova içindeki elmanın ağızla alınmasıyla devam etti. Damat Arslantaş, içi su dolu kovaya başını sokarak elmayı ağzıyla çıkarmayı başardı. Sonrasında damat Arslantaş'a önce baklava yediren sağdıçlar, ardından da acı biber yedirdi. Yediği biber nedeniyle yanan damat Arslantaş, arkadaşları tarafından hortumla ıslatıldı. Damat Arslantaş, "Yandım. Düğün zor iş" diyerek arkadaşlarına sitem etti.

    Düğün eğlencesi sonrası Cansu-Mehmet Arslantaş çifti, Gördes Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen törenle evlendi.

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