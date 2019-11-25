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Düğün konvoyundaki kamyonet bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 25.11.2019, 10:56

Afyonkarahisar'da, düğün konvoyunda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Afyonkarahisar- Konya yolunun 20'nci kilometresindeki Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Düğün konvoyundaki Rıfat Çelik (23) yönetimindeki 03 ABC 296 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, bariyere çarparak devrildi. Kazada sürücü Rıfat Çelik ile Mehmet (24), Mevlüt (21) ve Samet Çelik (20) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 yaralı sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durum ağır olan Mehmet Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma kaza yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, kamyonettekilerin, konvoyla Işıklar beldesine gelin almaya gittikleri, dönüş yolunda da kazanın meydana geldiği öğrenildi.

DHA

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