Dünya'da Koronavirüsü korkusu!

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Dünya'nın bir çok ülkesinde koronavirüse karşı önemli tedbirler alınıyor. Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 425'e, 2 bin 788'inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438'e çıktı.

Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısının 23 bin 214'e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329'a ulaştı. Toplam taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu. Bununla birlikte Çin anakarası dışında tespit edilen vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 8'e çıktı.