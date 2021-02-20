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    Yeniasır TV Yaşam "Dur" ihtarına uymayan sürücüye çifte ceza kesildi

    "Dur" ihtarına uymayan sürücüye çifte ceza kesildi

    Giriş Tarihi: 20.02.2021, 18:39

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak izini kaybettiren sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına ve trafik kurallarına ihlalden 5 bin 460 lira ceza uygulandı. Şüphelinin, yanındaki kız arkadaşını araçta bırakıp kaçtığı öğrenildi.

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