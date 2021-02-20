Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak izini kaybettiren sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına ve trafik kurallarına ihlalden 5 bin 460 lira ceza uygulandı. Şüphelinin, yanındaki kız arkadaşını araçta bırakıp kaçtığı öğrenildi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücüye çifte ceza kesildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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