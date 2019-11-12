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Düzce depreminin 20. yılı

Giriş Tarihi: 12.11.2019, 15:44

1999 yılında meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği Düzce depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.Depremde yakınlarını kaybedenler, Kaynaşlı Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin ardından Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

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