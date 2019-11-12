1999 yılında meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği Düzce depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.Depremde yakınlarını kaybedenler, Kaynaşlı Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin ardından Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.
Düzce depreminin 20. yılı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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