Ege Bölgesi’nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında yangın çıktı. Bir çok bölgeden görülürken, alevlere çökme tehlikesinden dolayı itfaiye ekipleri müdahale edemiyor.
Eber Gölü’nün 6 farklı noktasından dumanlar yükseliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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