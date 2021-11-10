Eber Gölü’nün 6 farklı noktasından dumanlar yükseliyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/eber-golunun-6-farkli-noktasindan-dumanlar-yukseliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ege Bölgesi’nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında yangın çıktı. Bir çok bölgeden görülürken, alevlere çökme tehlikesinden dolayı itfaiye ekipleri müdahale edemiyor.