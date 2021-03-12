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    Yeniasır TV Yaşam EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca, Bodrum sezonunu erken açtı

    EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca, Bodrum sezonunu erken açtı

    Giriş Tarihi: 12.03.2021, 14:20

    ATV'nin çok sevilen ve izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekimlerine ara veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sezonu erken açtı, soluğu Bodrum’da aldı.

    ATV'nin çok sevilen yağımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca diziden fırsat bulup dinlemek için Bodrum'a geldi.

    Kaynarca, Milas-Bodrum Havalimanı'nda VIP Bodrum transfer çalışanları tarafından karşılandı. Çiçekle karşılanan Oktay Kaynarca çiçeği aynı uçakta beraber geldiği bir bayana verdi.

    Kaynarca'nın yoğun geçen dizi çekimlerinin yorgunluğunu atmak için Bodrum'a geldiği öğrenildi.

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