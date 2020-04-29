EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'dan veda mesajı!

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atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 165. Bölüm Sezon finalinin yayınlanmasının ardından; Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından duygusal veda mesajı yayınladı.

Dün yayımlandığı yeni bölümünde sezon finali yaparak erkenden ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yayımladığı bir video ile veda mesajı yayımladı.

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Hüseyin Avni Danyal, Burak Sergen ve Sanem Çelik'in yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Nisan Salı akşamı yayınlanan 165. bölümüyle sezon finali yaptı. Korona virüsü nedeniyle erken sezon finali yapan dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca Instagram hesabından bir video yayınlayarak izleyicilere veda etti.

Kaynarca yaptığı veda paylaşımında, "Sevgili kardeşim Onur Tan bu videoyu son çalışma günümüzde son sahnenin ardından çekmişti ve sadece ekip arkadaşlarımıza göndermek içindi ama galiba bizi seven herkesin bu dileklerimi duyması gerekir. Teşekkür ederim kardeşlerim ellerinize yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.