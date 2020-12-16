Edremit'te cenaze yıkama skandalı! Soruşturma başlatıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/edremitte-cenaze-yikama-skandali-sorusturma-baslatildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesir’in Edremit ilçe Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde, 4 kişinin resmi görevlendirmeleri olmadığı halde koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkama işlemini, ailelerinden 5 bin lira talep ederek yaptıkları iddia edildi. Biri hastane personeli 4 kişinin, son olarak koronavirüsten ölen Hatice Gür'ün (87) cenazesini yıkamak için ailesinden 5 bin lira talep edip, pazarlık sonunda 3 bin liraya yıkama işlemini yaptıkları öne sürüldü. Edremit Kaymakamlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirirken, Edremit Belediyesi, gasilhaneye 1'i kadın 2 personel alımı için ilana çıktı.