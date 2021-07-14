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    Yeniasır TV Yaşam Ege bayram tatiline hazır!

    Ege bayram tatiline hazır!

    Giriş Tarihi: 14.07.2021, 13:39

    9 günlük Kurban Bayramı tatili için planlar yapıldı kimileri ise çoktan yola çıktı. Tatilcilerin ilk tercihleri arasında hemen her tatilde olduğu gibi İzmir Alaçatı yer alıyor. Aşılamanın da artması ile birlikte tatilcilerin güveni daha da artarken Ege Bölgesi'ne 10 milyon civarında tatilcinin geleceği beklentisi ise turizmcileri sevindiriyor. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

    Çeşme bayramda milyonları ağırlayacak!

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