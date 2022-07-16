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    Yeniasır TV Yaşam Ege Bölgesi'nin hayat damarı Büyük Menderes neden simsiyah akıyor?

    Ege Bölgesi'nin hayat damarı Büyük Menderes neden simsiyah akıyor?

    Giriş Tarihi: 16.07.2022, 16:24

    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında doğan Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri son yıllarda kirlilikle mücadele ediyor. Eskiden çocukların yüzdüğü, balık tutulan, berrak suyu olan Büyük Menderes Nehri can verdiği doğada adeta can çekişir duruma geldi. Ergene ve Gediz'den sonra en kirli nehir olan ve simsiyah akmaya başlayan Büyük Menderes'e sanayi tesislerinin endüstriyel atıklarını arıtmadan akıttığı iddia ediliyor. Su seviyesinin de oldukça azaldığı nehirde, canlı yaşamı da olumsuz etkileniyor. Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü yere yakın bir noktada yaşanan balık ölümleri de durumun vehametini gözler önüne seriyor.

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