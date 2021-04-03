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    Ege Denizi'nde can pazarı! Düzensiz göçmenleri dövüp, Türk Karasularına iterek botlarını patlattılar

    Giriş Tarihi: 03.04.2021, 09:26

    Çanakkale açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik botları patlatılıp, Türk Karasularına itilerek ölüme terk edilen Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Küçük çocuklarında yer aldığı olaylarda düzensiz göçmenlerin dövüldüğü görüldü. Çeşitli yerlerinden yaralanan mültecilere karada ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

    Bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında yarı batık halde bir lastik bot ve denize dağılmış halde olan düzensiz göçmenler tespit etti. Denizde can pazarının yaşandığı olayda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 40 düzensiz göçmen, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi. Limanda hazır bulundurulan 112 Acil Sağlık ekipleri, göçmenlere ilk müdahaleyi karada yaptı.

    Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının darp ettiği ve sudan etkilenen çok sayıda yaralı göçmen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Öte yandan, gün içinde Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü açıklarında bot motorunun bozulması nedeniyle yardım isteyen 54 Afgan uyruklu ve Bademli Köyü açıklarında Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 46 Afgan uyruklu göçmen kurtarılıp, Küçükkuyu'ya getirildi.

    İHA

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