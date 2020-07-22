Ege ovalarında domates mesaisi

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Ege'nin verimli ovalarında yetiştirildikten sonra güneşte kurutulan domatesler, başta Avrupa ülkeleri ve Amerika olmak üzere 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Sabah gün doğumuyla başlayan domates mesaisinde işçiler, toprak zemin üstüne serilmiş beyaz örtüyle kaplı alana giriş yapıyor. Beyaz örtü üzerine dağıtılan domatesleri tek tek ortadan ikiye kesen işçiler, serme işlemini de gerçekleştiriyor. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Avrupalı bunu kahvaltıda çok tüketiyor. İtalyanlar pizzalarında ve meşhur yemeklerinin soslarında kullanıyor. Tercih edilen bir ürün." ifadesini kullandı.