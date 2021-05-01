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    Ege şivesiyle inmeye ikna etti! Gülümseten anlar

    Giriş Tarihi: 01.05.2021, 10:12

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pansiyon işleten Orhan Yıldız'ın, dut ağacında mahsur kalan 3 aylık yavru kedisini kurtarma çabası gülümsetti. Yıldız, bir yandan telefonla görüntü çekerken bir yandan da kediye yöresel şive ile talimatlar vererek ağaçtan inmesini sağladı.

    Karahayıt Mahallesi'nde pansiyon işleten Orhan Yıldız'a ait 3 aylık yavru kedi, bahçedeki dut ağacına çıktı. Dalların uçlarına doğru ilerleyen kedi, inemeyince sürekli miyavlamaya başladı. Sesi duyan Orhan Yıldız da kedisini ağaçta görünce kurtarmak için konuşmaya başladı. Bir yandan cep telefonuyla görüntü çeken Yıldız, diğer yandan kedisine talimatlar vererek kurtarmaya çalıştı.

    Orhan Yıldız'ın ağaçtaki kedisiyle, "Pamuk bu yanna gel, itfaiye çağıralım mı, ge bura, inemicen yere niye çıkıyon sen. Gırarım bi yanını bak, ge bura. Gel bu tarafa sola gel, bu yanna gel. Sağına gel, ule bura gel. Sen niye çıktın ora, bak pamuk yanlış anlama, ayağı koy hura, şuna gel, önkü dala gel. Ağır ağır geri gel. Tamam geri gel, korkma bağırma gel aferin. Tutcam seni gel. Çıkma öyle yere bu şekilde" diye konuştuğu anlar, sosyal medyada paylaşılınca izleyenleri gülümsetti.

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