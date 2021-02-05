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    Yeniasır TV Yaşam Ege Üniversitesi'nde mutasyona karşı etkili aşı geliştiriliyor

    Ege Üniversitesi'nde mutasyona karşı etkili aşı geliştiriliyor

    Giriş Tarihi: 05.02.2021, 12:42

    Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan Aşı Uygulama Üretime ve Geliştirme Enstitüsü’nde Türkiye’nin Kovid-19’a karşı ilk ve tek DNA aşı çalışmasını yapan Prof. Dr. Gürüz, ‘Mutasyonlardan etkilenmeyecek aşıyı hedefliyoruz’ açıklamasında bulundu.

    Türkiye'nin Kovid-19'a karşı ilk ve tek DNA aşı çalışması, Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan Aşı Uygulama Üretime ve Geliştirme Enstitüsü'ndeki bilim insanları tarafından yürütülüyor.

    Yerli Kovid-19 DNA aşı çalışmalarını yürüten ekibin başında Prof. Dr. Yüksel Gürüz var. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında son gelişmeleri aktardı.
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