Ege Üniversitesi'nde mutasyona karşı etkili aşı geliştiriliyor

Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan Aşı Uygulama Üretime ve Geliştirme Enstitüsü’nde Türkiye’nin Kovid-19’a karşı ilk ve tek DNA aşı çalışmasını yapan Prof. Dr. Gürüz, ‘Mutasyonlardan etkilenmeyecek aşıyı hedefliyoruz’ açıklamasında bulundu.Türkiye'nin Kovid-19'a karşı ilk ve tek DNA aşı çalışması, Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan Aşı Uygulama Üretime ve Geliştirme Enstitüsü'ndeki bilim insanları tarafından yürütülüyor.
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