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    Ege'de çok sayıda hayvan hırsızlığı yapmışlardı! 'Pire' ailesi yakalandı

    Giriş Tarihi: 24.06.2021, 10:24

    Ege Bölgesi’nde ‘Pire’ ailesi olarak bilinen ve birçok hırsızlık olayına karışan suç şebekesi, yaklaşan kurban öncesi Denizli’de ortaya çıktı. Anne, baba, oğul ve dayıdan oluşan şebeke, JASAT’ın titiz çalışması sonucu yakalandı.

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