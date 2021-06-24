Ege'de çok sayıda hayvan hırsızlığı yapmışlardı! 'Pire' ailesi yakalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/egede-cok-sayida-hayvan-hirsizligi-yapmislardi-pire-ailesi-yakalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ege Bölgesi’nde ‘Pire’ ailesi olarak bilinen ve birçok hırsızlık olayına karışan suç şebekesi, yaklaşan kurban öncesi Denizli’de ortaya çıktı. Anne, baba, oğul ve dayıdan oluşan şebeke, JASAT’ın titiz çalışması sonucu yakalandı.