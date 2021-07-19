Ege'de domates kurutma mesaisi! 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/egede-domates-kurutma-mesaisi-60in-uzerinde-ulkeye-ihrac-ediliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ege Bölgesi'nde kurutulmuş domates üretim merkezlerinden Torbalı'da temmuzda hasat edilen domatesler, beyaz örtülere serilmeye başlandı. Özellikle İtalya pazarının ihtiyacının önemli bölümünün bu ovalardan karşılanıyor. Kuru domates ihracatında ilk sırada 8 milyon 215 bin dolarla ABD yer aldı. Bu ülkeyi 7 milyon 757 bin dolarla İtalya ve 6 milyon 156 bin dolarla Almanya takip etti. A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.