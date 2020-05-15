  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Ege'de rekor kıran sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji açıkladı

    Ege'de rekor kıran sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji açıkladı

    Giriş Tarihi: 15.05.2020, 14:17

    Sıcaklıklar bugünden itibaren yurt genelinde hissedilir derece artacak. Özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nde 42 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklar için uzmanlar, ısı çarpması uyarısında bulunuyor. Peki Afrika sıcakları ne zaman kadar etkisini sürdürecek? Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman geçecek?

    Bugün sıcaklıkların rekor seviyeye çıkarak hafta sonu etkisini artırması bekleniyor. Yurdun batı kesmini etkisi altına almaya başlayan sıcak hava dalgası çarşamba gününe kadar devam edecek. Uzmanlar ise özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar için ''ısı çarpması'' uyarısında bulunuyor.

    CUMARTESİ-PAZAR GÜNÜ DİKKAT!

    İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle cumartesi ve pazar günü dışarı çıkacak vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini, aniden yükselen sıcaklığın ısı çarpmasına neden olabileceğini söyledi.

    ÇÖL SICAKLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ BİTİYOR
    Özellikle Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilecek çöl sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

    İzmir hava durumu: Kavurucu sıcaklar başlıyor!

    İZMİR'E NEM UYARISI

    İstanbul'da bugün görülecek en yüksek sıcaklığın 35 derece olması beklenirken hafta sonu 32 derece civarında seyredecek. Bursa'da da bugün sıcaklıklar 42 dereceye kadar çıkacak.

    Ankara'da da en yüksek sıcaklık bugün 32 derece olacak. Hafta sonu ise 33 ila 34 derece arasında olması bekleniyor.

    İzmir'de ise nem seviyesinin pazar günü yüzde 71'lere çıkması bekleniyor. Ayrıca İzmirliler hafta sonu 34 derece sıcaklığı yaşayacak.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ege'de rekor kıran sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Söke Belediyesi'nde inceleme yapılacak
    İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Söke Belediyesi'nde inceleme yapılacak
    Fatih Portakal ‘kaçakçı’ çıktı! İşte Seferihisar'daki kaçak eklemeler yaptığı milyonluk çiftliği
    Fatih Portakal ‘kaçakçı’ çıktı! İşte Seferihisar'daki kaçak eklemeler yaptığı milyonluk çiftliği
    Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
    Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin testi pozitif çıktı
    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin testi pozitif çıktı
    Can Dündar'ın Bodrum'daki lüks villası da kaçak çıktı
    Can Dündar'ın Bodrum'daki lüks villası da kaçak çıktı
    Bahadır ile Osman Bey kavga ediyor!
    Bahadır ile Osman Bey kavga ediyor!
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak? 14.05.2020 hava durum raporu
    Kuruluş Osman 22. bölüm fragmanı izle!
    Kuruluş Osman 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 22. bölüm fragmanı izle
    Osman Bey ile Balgay karşı karşıya geldi
    Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey ile Balgay karşı karşıya geldi
    Karga yavrusu parkı karıştırdı! Çocuk parkındaki korku dolu dakikalar anbean kaydedildi
    Karga yavrusu parkı karıştırdı! Çocuk parkındaki korku dolu dakikalar anbean kaydedildi
    Denizli'de 17 mahalleye şap karantinası
    Denizli'de 17 mahalleye şap karantinası
    Esra Erol'a canlı yayında doğum günü sürprizi!
    Esra Erol'a canlı yayında doğum günü sürprizi!