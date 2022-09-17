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    Yeniasır TV Yaşam Ege'de tezgahlar doldu! Düşen fiyatlarla vatandaş balığa doydu!

    Ege'de tezgahlar doldu! Düşen fiyatlarla vatandaş balığa doydu!

    Giriş Tarihi: 17.09.2022, 12:38

    Ege'deki balıkçıların yüzü gülüyor. Denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlar dolup taşmaya başladı. Fiyatlara ve haliyle satışlara da yansıyan bu durum karşısında esnaf, "Satışlarımızdan memnunuz. Vatandaşlar da memnun" dedi.

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    Denizlerde av yasağının kalkması ile birlikte Ege'deki balıkçıların yüzü gülmeye başladı. Balık bolluğu fiyatlara ve satışlara da yansıdı.
    Ege'deki balıkçılar özellikle palamut, barbun, sardalya, dil balığı gibi balıkların 1 Eylül'de av yasağının kalkmasından sonra fiyatların yarı yarıya düştüğünü belirtti. Denizlerde avlanma yasağı olduğu dönemde 100 TL olan palamut 50 TL'ye, sarı kanat istavrit 100 TL'den 70 TL'ye, kalamar 400 TL'den 300 TL'ye, barbun 400-450 TL'den 100 TL'ye, sardalya 120 TL'den 30-50 TL'ye, dil balığı 350-400 TL'den 150 TL'ye kadar düştü.
    Balıkların bol olduğunu söyleyen balıkçı Atabek Gapurca, "1 Eylül denizlerde av yasağının kalkması ile işler çok güzel oldu. Mercan, barbun, levrek, uskumru balıklarımız var. Satışlarımızdan memnunuz. Vatandaşlar da memnun" dedi.

    Bu sene sezonun iyi başladığını ifade eden balıkçı Ercan Kıpırdak ise "Balık çok verimli, sardalya bollaştı. Herkesin kesesine uygun balıklar var. Sezon açılmadan önce sattığımız sardalyanın kilosu 100-120 liraydı, bugün 20-30 liradan satıyoruz. 1 kiloya yakın palamut balıklarının tanesini 50 liradan satıyoruz" diye konuştu.

    Balıkçı İbrahim Göl de "Balıklarımız bollaştı, fiyatlarımız gayet güzel ve ekonomik. Deniz levreklerinin fiyatı 1 Eylül'den önce çok yüksekti. Yaklaşık 250-300 liradan satıyorduk. Şuanda 160-180 liradan satıyoruz. Deniz çipuraları da aynı şekilde 250-300 arasındaydı, şuanda 150-160 liraya düştü "dedi.

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