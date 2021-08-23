  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Ege'de turizm hareketliliği

    Ege'de turizm hareketliliği

    Giriş Tarihi: 23.08.2021, 13:11

    Güvenli turizmin adresi olan Türkiye'de sezon sonlarına gelinmesine rağmen büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Pandemiye rağmen yoğun talebin olduğu özellikle Çeşme'de sezonun uzaması bekleniyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Eylül ayı rezervasyonlarında şimdiden yüzde 60-65 doluluk oranını yakaladıklarını ifade etti. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe konuğu ile birlikte değerlendirdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ege'de turizm hareketliliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir Alaçatı'da dehşet! Gece kulübü önünde bıçaklandı
    İzmir Alaçatı'da dehşet! Gece kulübü önünde bıçaklandı
    Kazdağları'nda orman yangını
    Kazdağları'nda orman yangını
    Muğla'da yangınlar sonrası ilk filizler çıkıyor
    Muğla'da yangınlar sonrası ilk filizler çıkıyor
    Başkan Erdoğan AK Parti MKYK'yı topluyor! İşte masadaki konular
    Başkan Erdoğan AK Parti MKYK'yı topluyor! İşte masadaki konular
    İzmir’de ticari taksi TIR'a ok gibi saplandı
    İzmir’de ticari taksi TIR'a ok gibi saplandı
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
    İzmir Alaçatı'da dehşet! Gece kulübü önünde bıçaklandı
    İzmir Alaçatı'da dehşet! Gece kulübü önünde bıçaklandı
    Kazdağları'nda orman yangını
    Kazdağları'nda orman yangını
    Muğla'da yangınlar sonrası ilk filizler çıkıyor
    Muğla'da yangınlar sonrası ilk filizler çıkıyor
    İzmir’de ticari taksi TIR'a ok gibi saplandı
    İzmir’de ticari taksi TIR'a ok gibi saplandı
    Balıkesir'de orman yangını
    Balıkesir'de orman yangını
    Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı kamerada
    Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı kamerada