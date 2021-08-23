Ege'de turizm hareketliliği

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Güvenli turizmin adresi olan Türkiye'de sezon sonlarına gelinmesine rağmen büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Pandemiye rağmen yoğun talebin olduğu özellikle Çeşme'de sezonun uzaması bekleniyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Eylül ayı rezervasyonlarında şimdiden yüzde 60-65 doluluk oranını yakaladıklarını ifade etti. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe konuğu ile birlikte değerlendirdi.