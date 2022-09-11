  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Ege'de Yunan provokasyonu! Ateş açılan gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi | Video

    Ege'de Yunan provokasyonu! Ateş açılan gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi | Video

    Giriş Tarihi: 11.09.2022, 09:57

    Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'nda demirledi. Gemi, günün ilk ışığıyla görüntülendi.

    İzmir’de kontrolden çıkan taksi dehşet saçtı! Metrelerce savrulan kağıt toplayıcısı...
    İzmir'de kontrolden çıkan taksi dehşet saçtı! Metrelerce savrulan kağıt toplayıcısı...
    Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar: Sevgilisinin yanına gitti ve hayatının teklifini yaptı
    Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar: Sevgilisinin yanına gitti ve hayatının teklifini yaptı
    Denizli-Muğla sınırında orman yangını
    Denizli-Muğla sınırında orman yangını
    Zavallı köpeği bile bile ezdiler! Resmi plakalı araçtaki 2 memur görevden uzaklaştırıldı!
    Zavallı köpeği bile bile ezdiler! Resmi plakalı araçtaki 2 memur görevden uzaklaştırıldı!
    Ticari araçla tren kafa kafaya çarpıştı! Yaralıya ilk müdahale trendeki tıp öğrencilerinden gelse de...
    Ticari araçla tren kafa kafaya çarpıştı! Yaralıya ilk müdahale trendeki tıp öğrencilerinden gelse de...
    Soğukkanlı katilin ifadesi çıktı! Bana su getirdikten sonra boğazını kestim
    Soğukkanlı katilin ifadesi çıktı! "Bana su getirdikten sonra boğazını kestim"
    Herkes onu Yunan’a kafa tutmasından hatırlıyor: Türk balıkçı Çanakkale Savaşı kalıntılarına daldı!
    Herkes onu Yunan'a kafa tutmasından hatırlıyor: Türk balıkçı Çanakkale Savaşı kalıntılarına daldı!
    İzmir’de 350 metrelik dev Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü
    İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü
    Bunlar insan olamaz! 2 köpeği zehirleyip 2’sini de tüfekle katlettiler!
    Bunlar insan olamaz! 2 köpeği zehirleyip 2'sini de tüfekle katlettiler!
    Esra Erol’da bir anne daha evladına kavuştu
    Esra Erol'da bir anne daha evladına kavuştu
    Manisa’da orman ürünleri fabrikasında yangın
    Manisa'da orman ürünleri fabrikasında yangın
    İzmir’de Tarkan’ın konser vereceği platform nasıl çöktü?
    İzmir'de Tarkan'ın konser vereceği platform nasıl çöktü?
    Manisa’da feci kaza: Metrelerce yüksekten uçuruma yuvarlandı
    Manisa'da feci kaza: Metrelerce yüksekten uçuruma yuvarlandı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını bildirmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiğini açıkladı.

    Gemide bulunan 18 personelin (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) yaralanmadığı saldırı sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi. "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi gündüz görüntülendi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de kontrolden çıkan taksi dehşet saçtı! Metrelerce savrulan kağıt toplayıcısı...
    İzmir'de kontrolden çıkan taksi dehşet saçtı! Metrelerce savrulan kağıt toplayıcısı...
    Bir Küçük Gün Işığı 2.bölüm 2.fragmanı
    Bir Küçük Gün Işığı 2.bölüm 2.fragmanı
    İHA’lar Bodrum’da tespit etti! Yunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itti
    İHA'lar Bodrum'da tespit etti! Yunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itti
    Yunan’ı değil Osmanlı’yı suçladı! Soyer’e tepkiler dinmiyor
    Yunan'ı değil Osmanlı'yı suçladı! Soyer'e tepkiler dinmiyor
    Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar: Sevgilisinin yanına gitti ve hayatının teklifini yaptı
    Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar: Sevgilisinin yanına gitti ve hayatının teklifini yaptı
    CHP’li Tunç Soyer’den skandal açıklamalar: Osmanlı’yı hain ilan etti
    CHP'li Tunç Soyer'den skandal açıklamalar: Osmanlı'yı hain ilan etti