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    Yeniasır TV Yaşam Ege'den dönüş yolculuğu başladı!

    Ege'den dönüş yolculuğu başladı!

    Giriş Tarihi: 17.05.2021, 11:22

    17 günlük tam kapanma dönemi öncesi vatandaşlar özellikle yazlık yerlere gitmişti. Ege'de İzmir Çeşme ve Muğla Bodrum gibi tatil yerleri en çok tercih edilen güzergahlardan biriydi. Bu sabah başlayan kademeli normalleşme ile dönüş yolculuğu da başladı. Peki yollardaki son durum ne? A Haber'den Gamze Elçi İzmir'den detayları aktardı.

    Son dakika: İzmir'de kademeli normalleşme nasıl olacak? Valilik yeni kararları açıkladı

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