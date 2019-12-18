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Eğlence mekanı çıkışı dehşet anları! Tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 18.12.2019, 18:10

Isparta'da bir eğlence mekânının önünde üniversite öğrencisi E.E.'nin tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Olay sonrası polis tarafından yakalanan E.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. .

Eğlence merkezinin önünde bekleyen kalabalık bir gruba yaklaşan E.E.'yi gruptakilerden birinin iteklediği yer aldı. Dengesi bozulan E.E.'nin tabancayı belinden çıkararak tartıştığı kişilere doğru ateş açtığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Olay sonrası polis tarafından yakalanan E.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin buradaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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