Muğla'da Gökova Sakartepe rampasında park halinde bulunan ve yiyecek-içecek satışı yapan minibüs çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Küle dönen aracın seyir tepesinde duran araçlara yiyecek-içecek satışı yapan Cumhur Sarı'ya ait olduğu tespit edildi. Sarı, ekmek teknesinin alevler içinde kaldığı o anları ise gözyaşları içerisinde izledi.
Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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