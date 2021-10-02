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    Yeniasır TV Yaşam Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

    Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

    Giriş Tarihi: 02.10.2021, 22:56

    Muğla'da Gökova Sakartepe rampasında park halinde bulunan ve yiyecek-içecek satışı yapan minibüs çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Küle dönen aracın seyir tepesinde duran araçlara yiyecek-içecek satışı yapan Cumhur Sarı'ya ait olduğu tespit edildi. Sarı, ekmek teknesinin alevler içinde kaldığı o anları ise gözyaşları içerisinde izledi.

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