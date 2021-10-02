Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/ekmek-teknelerinin-yanisini-gozyaslari-icinde-izlediler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'da Gökova Sakartepe rampasında park halinde bulunan ve yiyecek-içecek satışı yapan minibüs çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Küle dönen aracın seyir tepesinde duran araçlara yiyecek-içecek satışı yapan Cumhur Sarı'ya ait olduğu tespit edildi. Sarı, ekmek teknesinin alevler içinde kaldığı o anları ise gözyaşları içerisinde izledi.