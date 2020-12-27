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    Yeniasır TV Yaşam Elazığ'da 5,3'lük deprem!

    Elazığ'da 5,3'lük deprem!

    Giriş Tarihi: 27.12.2020, 10:42

    Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem çevre illerde de hissedildi. Meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da da hissedildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    Meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da da hissedildi. Elazığ'da depremi hissedenlerin bir müddet sokağa çıktıkları görüldü.

    Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, kentte meydana gelen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk tespit etmediklerini belirtti.

    Yırık, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Tespit halinde bilgilendirme yapılacak." diye konuştu.

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