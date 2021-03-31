Eltisiyle yufkacı Muammer'e kaçmıştı! Küçük Hamide kararını verdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/eltisiyle-yufkaci-muammere-kacmisti-kucuk-hamide-kararini-verdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Esra Erol'da yaşanan Hamide isimli iki eltinin yufkacı Muammer'e kaçması büyük tepki çekmişti. Türiye'nin gündemine yerleşen olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Küçük elti Hamide canlı yayında açıklamaları ile şoke etti.