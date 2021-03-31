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    Yeniasır TV Yaşam Eltisiyle yufkacı Muammer'e kaçmıştı! Küçük Hamide kararını verdi

    Eltisiyle yufkacı Muammer'e kaçmıştı! Küçük Hamide kararını verdi

    Giriş Tarihi: 31.03.2021, 09:28

    Esra Erol'da yaşanan Hamide isimli iki eltinin yufkacı Muammer'e kaçması büyük tepki çekmişti. Türiye'nin gündemine yerleşen olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Küçük elti Hamide canlı yayında açıklamaları ile şoke etti.

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