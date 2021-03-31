Esra Erol'da yaşanan Hamide isimli iki eltinin yufkacı Muammer'e kaçması büyük tepki çekmişti. Türiye'nin gündemine yerleşen olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Küçük elti Hamide canlı yayında açıklamaları ile şoke etti.
Eltisiyle yufkacı Muammer'e kaçmıştı! Küçük Hamide kararını verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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