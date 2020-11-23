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    Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı

    Giriş Tarihi: 23.11.2020, 13:11

    Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı. Batur, kazayı yara almadan atlatırken, lüks otomobilinde hasar oluştu.

    Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle bugün saat 11.00'de kaza yaptı. Kullandığı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batur, önce bir araca ardandan da refüjdeki ağaca çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Batur'un lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi.

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