Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’deki varlığının tüm dünyaya bir mesaj olduğunu ifade etti.
"Erdoğan’ın buradaki varlığı tüm dünyaya bir mesajdır” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.