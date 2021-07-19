"Erdoğan’ın buradaki varlığı tüm dünyaya bir mesajdır”

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’deki varlığının tüm dünyaya bir mesaj olduğunu ifade etti.