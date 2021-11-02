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    ESHOT Genel Müdür Yardımcısı'nın eşi trafiği birbirine kattı, tehditler savurdu

    Giriş Tarihi: 02.11.2021, 10:43

    İzmir'in Güzelyalı ilçesi Mithapaşa Caddesi'nde bir kadın, belediyeye ait yolcu otobüsünün önünü keserek şoförü azarlamaya başladı. ESHOT Genel Müdürü'nün eşi olduğunu söyleyen kadın tehditler savurarak trafiği birbirine kattı. ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya'nın eşi olduğu anlaşılan Akay Ağca Akkaya'nın sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri büyük tepki toplarken Yeni Asır'ın ulaştığı Turgay Akkaya ise, şoförün eşine hakaret içeren ifadeler kullandığını iddia etti.

    Yol kesip trafiği birbirine kattı

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