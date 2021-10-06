Emekli olduktan sonra baba ocağı Denizli’ye yerleşen gurbetçi Hasan Hüseyin Gökçe, 7 ay önce ölen eşinin vasiyetini yerine getirip bir ambulans bağışladı. Ambulansla ilk olarak gidip eşini ziyaret eden hayırsever, kendi cenazesinin de aynı ambulansla taşınmasını vasiyet etti.
Eşinin vasiyeti olan ambulansla ilk önce mezarlığa gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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