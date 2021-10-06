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    Eşinin vasiyeti olan ambulansla ilk önce mezarlığa gitti

    Giriş Tarihi: 06.10.2021, 18:31

    Emekli olduktan sonra baba ocağı Denizli’ye yerleşen gurbetçi Hasan Hüseyin Gökçe, 7 ay önce ölen eşinin vasiyetini yerine getirip bir ambulans bağışladı. Ambulansla ilk olarak gidip eşini ziyaret eden hayırsever, kendi cenazesinin de aynı ambulansla taşınmasını vasiyet etti.

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