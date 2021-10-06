Eşinin vasiyeti olan ambulansla ilk önce mezarlığa gitti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/esinin-vasiyeti-olan-ambulansla-ilk-once-mezarliga-gitti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Emekli olduktan sonra baba ocağı Denizli’ye yerleşen gurbetçi Hasan Hüseyin Gökçe, 7 ay önce ölen eşinin vasiyetini yerine getirip bir ambulans bağışladı. Ambulansla ilk olarak gidip eşini ziyaret eden hayırsever, kendi cenazesinin de aynı ambulansla taşınmasını vasiyet etti.