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    Eski eşini sokak ortasında yere yatırıp darp etti! Çevredekiler istifini bile bozmadı

    Giriş Tarihi: 28.05.2021, 10:27

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, A.E. (22), tartıştığı eski eşi O.Ö. (29) tarafından sokak ortasında tekme- tokat saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların olaya duyarsız kalması ise dikkat çekti.

    Olay, saat 22.00 sıralarında Ayni Ali Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, O.Ö. bir süre önce boşandığı A.E. ile görüştü. İkili arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö., eski eşi A.E.'yi yumruklamaya başladı. O.Ö., kaçmaya çalışan A.E.'yi tek eliyle tutarken, diğer eliyle darbetmeye devam etti. Aldığı darbelerin etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken A.E., bir süre sonra yerde kaldı. Şiddeti sürdüren O.Ö., saçından çektiği A.E.'ye tekme ve tokat savurmaya devam etti.

    KAMERAYA YANSIYAN OLAYDA VATANDAŞLARIN DUYARSIZ KALMASI DİKKAT ÇEKTİ
    Öte yandan, dehşete düşüren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, olayın yaşandığı yerden geçen vatandaşların ve karşısındaki bir iş yerinde oturan iki kişinin duruma duyarsız kalması dikkat çekti.



    HASTANEYE KALDIRILDI
    Aldığı darbeler karşısında yaralanan A.E., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen A.E.'nin eski eşi O.Ö.'den şikayetçi olacağı öğrenildi.

    YAKALANDI
    Şüpheli O.Ö., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. O.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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