  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Eskişehir’de anne, baba ve çocuğu evlerinde ölü bulundu

    Eskişehir’de anne, baba ve çocuğu evlerinde ölü bulundu

    Giriş Tarihi: 16.02.2021, 20:09

    Eskişehir’de anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış bir şekilde ölü bulundu. Polis çilingir yardımı ile kapıyı açınca korkunç manzara ile karşılaştı. Yapılan ilk belirlemelere göre üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eskişehir’de anne, baba ve çocuğu evlerinde ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu
    İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu
    Sağlık Bakanlığı 16 Şubat Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
    Sağlık Bakanlığı 16 Şubat Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
    Başkan Erdoğan'dan Bizim Yunus Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz?
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz?
    Canlı yayında yakalandı: 'Polis geldi yayını kesin'
    Canlı yayında yakalandı: 'Polis geldi yayını kesin'
    İzmir'de anne diyen kuzu! Duyunca kulaklarına inanamadılar
    İzmir'de anne diyen kuzu! Duyunca kulaklarına inanamadılar
    Canlı yayında yakalandı: 'Polis geldi yayını kesin'
    Canlı yayında yakalandı: 'Polis geldi yayını kesin'
    İzmir'de anne diyen kuzu! Duyunca kulaklarına inanamadılar
    İzmir'de anne diyen kuzu! Duyunca kulaklarına inanamadılar
    Minik Kuzey’in Spil’deki yılkı atlarıyla imtihanı! Bir anda dişlerini geçirince...
    Minik Kuzey’in Spil’deki yılkı atlarıyla imtihanı! Bir anda dişlerini geçirince...
    Kazdağları’nda dağ evlerinde mahsur kalan 30 kişiye ulaşıldı
    Kazdağları’nda dağ evlerinde mahsur kalan 30 kişiye ulaşıldı
    Müge Anlı'da flaş İkranur Tirsi cinayet itirafı!
    Müge Anlı'da flaş İkranur Tirsi cinayet itirafı!