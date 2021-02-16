Eskişehir’de anne, baba ve çocuğu evlerinde ölü bulundu

Eskişehir’de anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış bir şekilde ölü bulundu. Polis çilingir yardımı ile kapıyı açınca korkunç manzara ile karşılaştı. Yapılan ilk belirlemelere göre üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi.
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