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    Yeniasır TV Yaşam Esra Erol çileden çıktı! Yufkacıya kaçan eltilerden canlı yayında şok sözler

    Esra Erol çileden çıktı! Yufkacıya kaçan eltilerden canlı yayında şok sözler

    Giriş Tarihi: 27.03.2021, 11:28

    Herkes Esra Erol'da yaşanan inanılmaz olayı konuşuyor. Hamide Duran adlı iki elti, bir yufkacıya kaçtı. İnanılmaz olay kadınlardan birinin eşinin canlı yayında anlatmasıyla ortaya serildi. Daha sonra 2 elti canlı yayına bağlanıp, yufkacıya neden kaçtıklarını anlattı, bağlantı sırasında stüdyo buz kesti. şte Esra Erol'un son bölümünde yaşananlar ve ilginç anlar...

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