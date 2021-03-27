Esra Erol çileden çıktı! Yufkacıya kaçan eltilerden canlı yayında şok sözler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/esra-erol-cileden-cikti-yufkaciya-kacan-eltilerden-canli-yayinda-sok-sozler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Herkes Esra Erol'da yaşanan inanılmaz olayı konuşuyor. Hamide Duran adlı iki elti, bir yufkacıya kaçtı. İnanılmaz olay kadınlardan birinin eşinin canlı yayında anlatmasıyla ortaya serildi. Daha sonra 2 elti canlı yayına bağlanıp, yufkacıya neden kaçtıklarını anlattı, bağlantı sırasında stüdyo buz kesti. şte Esra Erol'un son bölümünde yaşananlar ve ilginç anlar...