Herkes Esra Erol'da yaşanan inanılmaz olayı konuşuyor. Hamide Duran adlı iki elti, bir yufkacıya kaçtı. İnanılmaz olay kadınlardan birinin eşinin canlı yayında anlatmasıyla ortaya serildi. Daha sonra 2 elti canlı yayına bağlanıp, yufkacıya neden kaçtıklarını anlattı, bağlantı sırasında stüdyo buz kesti. şte Esra Erol'un son bölümünde yaşananlar ve ilginç anlar...
Esra Erol çileden çıktı! Yufkacıya kaçan eltilerden canlı yayında şok sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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