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    Yeniasır TV Yaşam Esra Erol, kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı!

    Esra Erol, kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı!

    Giriş Tarihi: 03.03.2021, 11:42

    Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol canlı yayınında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş yaptırmakla suçlanan Aysel Güngör, İsmail Güngör çifti ve ismi geçen Halil Boral gözaltına alındı. İşte canlı yayında yaşananlar...

    Atv ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında kızını aramak üzere yayına katılan anne Gürcünaz, 18 yaşındaki kızının hayatından endişe duyduğunu dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol ise Zeynep'i kısa süre içinde buldu. Günlerdir canlı yayında konuşulan olay sonrası 18 yaşındaki genç kızın itirafları ise gündeme bomba gibi düştü.

    Zeynep Şenel, Esenyurt'ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü o evin de birçok kez fuhuş yüzünden basıldığını ve yeni bir ev arayışına girdiklerini açıkladı. Kadın ticareti yapan çetenin başında Aysel Güngör ve kocası İsmail Güngör'ün olduğunu söyleyen Zeynep Şenel, Halil isimli kişinin de her hafta 700 TL karşılığında beni Aysel Güngör'e verdiğini ifade etti.

    Canlı yayında gerçekleşen itiraflardan sonra Esra Erol'da programı ihbar kabul edildi ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Polis Merkezi Aysel Güngör ve İsmail Güngör çifti ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Geceyi nezarette geçiren Aysel Güngör, eşi İsmail Güngör ve Halil Boral isimli şahıs sabah saatlerinde yapılan operasyondan sonra Büyükçekmece Adliyesine sevk edilerek gözaltına alındı.

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