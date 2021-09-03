Atv ekranlarının reyting rekortmeni porgramı Esra Erol'da kaldığı yerden devam ediyor. Haziran ayında kaybolan 20 yaşındaki Gamze'yi bulmak için ailesi Esra Erol'dan yardım istemişti. Aylardır süren hasret sona erdi ve Gamze ailesi ile kavuştu.
Esra Erol sezona hızlı başladı! Aylardır aranan Gamze'yi buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.