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    Yeniasır TV Yaşam Esra Erol sezona hızlı başladı! Aylardır aranan Gamze'yi buldu

    Esra Erol sezona hızlı başladı! Aylardır aranan Gamze'yi buldu

    Giriş Tarihi: 03.09.2021, 11:19

    Atv ekranlarının reyting rekortmeni porgramı Esra Erol'da kaldığı yerden devam ediyor. Haziran ayında kaybolan 20 yaşındaki Gamze'yi bulmak için ailesi Esra Erol'dan yardım istemişti. Aylardır süren hasret sona erdi ve Gamze ailesi ile kavuştu.

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