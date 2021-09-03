Esra Erol sezona hızlı başladı! Aylardır aranan Gamze'yi buldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/esra-erol-sezona-hizli-basladi-aylardir-aranan-gamzeyi-buldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv ekranlarının reyting rekortmeni porgramı Esra Erol'da kaldığı yerden devam ediyor. Haziran ayında kaybolan 20 yaşındaki Gamze'yi bulmak için ailesi Esra Erol'dan yardım istemişti. Aylardır süren hasret sona erdi ve Gamze ailesi ile kavuştu.