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    Yeniasır TV Yaşam Esra Erol'a canlı yayında doğum günü sürprizi!

    Esra Erol'a canlı yayında doğum günü sürprizi!

    Giriş Tarihi: 13.05.2020, 13:00

    Atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da da dün duygu dolu anlar yaşandı. Başarılı sunucu Esra Erol'a dün ekibi tarafından doğum günü sürprizi hazırlandı. Canlı yayında 38. yaşını kutlayan Erol, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Esra Erol'da yaşanan o anlar...

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